Déconfinement: Roberge refuse l'idée des demi-journées à l'école

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, refuse catégoriquement que les écoles primaires qui rouvriront offrent des demi-journées aux élèves.

Il a précisé ce point lors d’une commission virtuelle d’une heure, jeudi, où il a été soumis à un interrogatoire serré de la part des députés d’opposition.

L’idée de permettre aux écoles qui le souhaitent d’offrir des demi-journées ou des journées alternées lui a d’abord été suggérée par la députée péquiste Véronique Hivon, puis par Christine Labrie, de Québec solidaire.

Les deux élues estiment que les demi-journées rassureraient l’ensemble des parents et des enseignants, en plus de régler le problème d’espace dans les locaux et de favoriser un nettoyage plus fréquent des classes.

Jeudi, le ministre leur a cependant opposé une fin de non-recevoir. “C’est un compromis qu’on n’a pas le goût de faire”, a-t-il laissé tomber.

“Si on y va par demi-journées, on offre aussi un demi-service, a-t-il tranché. On leur offrirait (aux élèves) l’équivalent de trois semaines. (...) C’est très peu.