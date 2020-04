Commencer le déconfinement par l'école, le sujet divise aussi en Norvège et au Danemark

La Norvège et le Danemark sont les deux premiers pays d’Europe à rouvrir leurs écoles, après un peu plus d’un mois de fermeture. Pour la Norvège, quelques écoliers de maternelle et les enfants à la garderie ont pu y retourner ce lundi 20 avril. Pour le Danemark, la “rentrée” avait lieu le jeudi 16 avril.

Pour le moment, seuls quelques enfants sont autorisés à retourner en classe, le temps que les établissements puissent mettre en place les mesures de distanciation sociale préconisées par le gouvernement. Les classes sont amenées à se remplir tout au long du mois d’avril et au début du mois de mai.

Comme au Québec et en France, cette décision de débuter le déconfinement du pays avec les plus jeunes fait débat, aussi bien au Danemark qu’en Norvège.

Maria, une Norvégienne installée au Danemark depuis trois ans, a confié au HuffPost être très satisfaite de la reprise de l’école, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article. Mère de quatre enfants de moins de trois ans (un fils de deux ans et demi et des triplés de un an et demi), elle peut ainsi recommencer à travailler, ce qui n’a pas été possible pendant près de cinq semaines. De plus, elle a confiance dans les mesures de distanciation sociale prises par les écoles.

De son côté, Ann Elen, Norvégienne et cheffe dans un restaurant, est très méfiante concernant la reprise de l’école. Selon elle, la Norvège n’a pas assez testé la population et elle rappelle que les enfants peuvent être porteurs de la maladie, sans en déclarer les symptômes. Ainsi, elle craint que ses enfants ne finissent par contaminer ses parents et les parents de son compagnon, qui sont des personnes dont la santé est fragile. Malgré la reprise, ses enfants ne retourneront pas à l’école pour l’instant.

Le Québec devrait, lui aussi, débuter le déconfinement en rouvrant les écoles et les services de garde. Le gouvernement Legault annoncera la semaine prochaine son plan pour la réouverture des écoles. En Europe, et partout dans le monde, tous les yeux sont désormais tournés vers les résultats de ces pays pionniers.

