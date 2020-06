Déconfinement des bars, hôtels, gyms et lieux de culte: le plan s'en vient

Il s’agira de la priorité numéro un du ministère, et ce, durant «tout l’été», a dit la ministre McCann.

Il faut se garder de déconfiner trop rapidement et de vouloir tout rouvrir «en même temps», a dit le premier ministre Legault, craignant une nouvelle propagation du virus.

«On pourra donner des dates effectivement», a dit le Dr Arruda, en conférence de presse, aux côtés du premier ministre François Legault et de la ministre de la Santé, Danielle McCann.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a indiqué mardi que le gouvernement était en train de finaliser ses travaux et qu’il serait très bientôt prêt à dire à quel moment divers secteurs d’activités pourront recommencer à fonctionner et en vertu de quelles règles précises.

QUÉBEC — Le plan de déconfinement des secteurs laissés de côté jusqu’à maintenant — qu’on pense aux bars, hôtels, lieux de culte et gyms, notamment — sera connu dans les prochains jours.

On verra aussi à mieux identifier «les zones de fragilité» du réseau de la santé, où il faudra intervenir.

Le premier ministre Legault s’est dit touché en constatant que le Québec avait franchi le cap des 5000 décès attribuables à la COVID-19.

«On doit tirer des leçons» d’une crise d’une telle ampleur, a-t-il convenu.

De lundi à mardi, le Québec a enregistré 45 nouveaux décès, pour un total de 5029 depuis le début de la crise sanitaire en mars.

M. Legault a noté une fois de plus que 90 % de ces décès étaient survenus dans les résidences pour aînés, qu’il s’agisse de centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou de résidences privées, le maillon faible du réseau, devenu l’épicentre de la transmission du virus.

Le premier ministre a réaffirmé son engagement à tout mettre en oeuvre pour «régler le problème» des CHSLD, avec des projets de rénovation de ces résidences et la construction de maisons des aînés. De plus, 10 000 préposés aux bénéficiaires supplémentaires devraient s’y pointer à l’automne et contribuer à réduire le problème criant de pénurie de personnel.

Le premier ministre prévient que le grand branle-bas annoncé dans les résidences pour aînés va entraîner un coût élevé.

«Ça va coûter beaucoup plus cher» qu’actuellement, a-t-il prédit. Juste pour les maisons des aînés, il faut anticiper «des milliards de dollars».

Malgré la nette tendance à la baisse du nombre de cas observés, la partie n’est pas encore gagnée, le Québec comptant actuellement au moins 1000 personnes infectées du virus.