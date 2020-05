Visage couvert, armé de désinfectant, on s’apprête à ressortir de nos tanières, et regagner le bureau dans un contexte pandémique qui s’annonce anxiogène. Des spécialistes de la santé mentale nous expliquent comment gérer le déconfinement.

Des attentes réalistes

La COVID-19 n’est pas endiguée, un vaccin n’a pas encore été autorisé et les Québécois s’apprêtent à retrouver une réalité qui ne sera pas celle de l’époque pré-coronavirus. Masques, visières, gants, désinfectants, distanciation sociale et autres mesures sanitaires feront partie de notre quotidien pendant encore un moment.

«On vient de vivre un trauma collectif. Il ne faut pas s’attendre à un retour à la vie normale dès demain. Pour calmer l’anxiété, il ne faut pas entretenir des attentes trop élevées et essayer de faire la paix avec un certain niveau d’incertitude. Il faudra apprendre doucement à composer avec nos nouvelles réalités», dit Dr. Bilodeau.

Éviter l’évitement

La manière la plus efficace, même si peut-être moins évidente, de gérer son anxiété serait de se soumettre aux situations anxiogènes et même de foncer dedans.

«Il ne faut pas éviter de sortir de chez soi. On va juste renforcer notre croyance que dehors c’est trop dangereux pour soi. Plus tu fonces, plus tu constates que tu survis, pis que ce n’est pas si pire que ça au fond. Je dis à mes patients : “foncez avec prudence“. Oui, il faut combattre ses peurs, mais la prudence va permettre de rationaliser nos peurs. Plus tu gères ton anxiété, plus tu vas te sentir en contrôle, affirme Carolyne Brousseau, travailleuse sociale fondatrice de la Clinique Virtuelle*, spécialisée dans la téléconsultation, ou thérapie en ligne.