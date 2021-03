L'atout déco du moment sans se ruiner? Le vase en céramique

Petit, grand, XXL. Le vase en céramique est partout, absolument partout. Il est l’atout déco de nos intérieurs et rajoute la touche de oumf sans se ruiner.

Sans rien dedans, avec des fleurs fraîches ou séchées, il s’expose de la cuisine, au salon en passant par la chambre à coucher. On aime aussi jouer l’accumulation de vases de tailles et de volumes différents pour donner du relief à un meuble, à un espace.

La grande tendance qui domine encore depuis cet automne: les déclinaisons de terracotta (en italien), traduisez terre cuite allant jusqu’au moutarde et au rouille, en passant par les teintes craies.

Voici une sélection de 5 compagnies d’ici qui nous en proposent des versions plus attirantes les unes que les autres.

Proche de la terre

Chez EQ3, la compagnie canadienne, les vases sont légion (de 14,99$ à 34,99$). Dans les nuances de Terracota, mais déclinés aussi dans une palette plus tendre, jaune, bleu poudre, il y en a pour tous les goûts - et très accessibles.

Selon Eve Champagne, designer d’intérieurs et chroniqueuse télé, il y a depuis cet automne un retour au naturel et aux sources. «Cela se traduit par le retour aux pierres brutes et rugueuses, aux peintures à la chaux, aux textures naturelles organiques, à l’effet plâtre.»