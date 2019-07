Plus de 29 kg de déchets ont été retirés du canal de Lachine

Plus de 29 kilos de déchets ont été ramassés dans le canal de Lachine lors d’une opération de nettoyage tenue par L’Organisation bleue cet après-midi. Un partenariat avec les organisations Mission 100 tonnes, Défi Saint-Laurent, WWF Canada et Great Canadian Shoreline Cleanup a rendu possible la collecte sur l’eau.

Après la traversée de cinq provinces, le nettoyage d’une quinzaine de sites et de nombreux jours sur la route, l’Organisation bleue s’est arrêtée à Montréal dans le cadre de sa tournée de nettoyage estivale pancanadienne.

C’est le 6 juin dernier, à Terre-Neuve, qu’a débuté le tout premier nettoyage de l’été. Depuis, environ 1360 kilos de déchets, principalement de plastique, ont été retirés des plages, des cours d’eau et des parcs.

«L’intuable» plastique à usage unique

Bouteilles de plastique, gobelets, plats en styromousse, vaisselle et ustensiles de plastique sont les grands champions des déchets les plus retrouvés par l’Organisation bleue, a expliqué Anne-Marie Asselin, biologiste et fondatrice de l’organisation.

Et bien que plus d’une tonne de déchets eut été retirée des sites à travers le Canada, le processus est constamment à refaire, non seulement à cause des marées qui rapportent continuellement les déchets sur les rives, mais puisque la population n’est pas sensibilisée à la pollution des cours d’eau. «Ce n’est pas nécessairement que les gens veulent jeter leurs déchets, mais plutôt qu’ils ne sont pas éduqués (sur le sujet)», c’est pourquoi leur mission est de créer des activités de sensibilisation et d’éducation, a expliqué Anne-Marie Asselin.

L’organisme joint l’utile à l’agréable en organisant des activités familiales qui diminuent la pollution et qui sont aussi amusantes. «On essaie toujours de combiner ça à une activité plus symbolique qui ramène un peu l’importance de protéger nos berges et nos cours d’eau», a expliqué la biologiste.