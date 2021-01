Le décès de la comédienne et Bond Girl Tanya Roberts annoncé par erreur par son agent

Paul Archuleta via Getty Images

L’actrice américaine Tanya Roberts est toujours vivante. Le communiqué annonçant le décès de la star âgée de 65 ans, ce lundi 4 janvier, a été émis par erreur par son agent Mike Pingel.

Pingel a confirmé plus tard dans la journée que sa cliente était vivante, mais que son état de santé demeurait préoccupant.

La comédienne avait été hospitalisée à Los Angeles et mise sous assistance respiratoire après s’être soudainement effondrée alors qu’elle promenait ses chiens, le 24 décembre dernier.

Le conjoint de Roberts, Lance O’Brien, avait eu la permission ce week-end de se rendre à l’hôpital pour faire ses adieux. Il a alors cru qu’elle était décédée, puis il a contacté Pingel pour lui faire part de la nouvelle.

O’Brien a eu la confirmation du centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles que Tanya Roberts était toujours en vie lundi, alors qu’il accordait une entrevue au sujet de sa mort.

Tanya Roberts est connue pour avoir notamment interprété la Bond Girl Stacey Sutton dans A View to a Kill (1985), dernier film dans lequel Roger Moore a incarné l’agent 007.

Victoria Leigh Blum (de son vrai nom), avait amorcé une carrière de mannequin dans les années 1970. Elle a fait ses débuts au grand écran dans le thriller Forced Entry (1975).

En 1980, elle avait été choisie pour succéder à Shelley Hack et tenir le rôle de Julie Rogers dans la cinquième et dernière saison de la populaire série Charlie’s Angels.

Après avoir joué dans plusieurs films de série B dans les années 1980 et 1990, allant de la comédie au thriller érotique, Tanya Roberts avait décroché le rôle de Midge Pinciotti dans la série That ’70s Show, rôle qu’elle a défendu entre 1998 et 2004.