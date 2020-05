Renée Claude est décédée, ce mardi 12 mai, après avoir contracté la COVID-19.

Connue pour les succès Tu trouveras la paix, Le début d’un temps nouveau, Un gars comme toi et Les copains d’abord, la chanteuse et actrice québécoise souffrait de la maladie d’Alzheimer. Elle résidait depuis deux ans et demi dans un CHSLD.

Plus de détails à venir...