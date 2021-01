Un policier de Calgary tué dans l'exercice de ses fonctions

CALGARY — Un policier de Calgary a été tué jeudi soir par un automobiliste qui tentait de s’échapper d’un contrôle routier.

Le sergent Andrew Harnett, un vétéran de 12 années au sein de la police de Calgary, avait demandé à un VUS de se ranger sur les côtés. Il a été fauché par le véhicule lorsque celui-ci est parti en trombe.

Les ambulanciers et d’autres agents ont tenté de ranimer la victime qui est décédée environ une heure après son arrivée à l’hôpital.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée relativement à la tragédie. Les recherches pour retrouver le suspect sont très vives, ont indiqué les autorités.

«D’importantes recherches sont en cours pour retrouver les responsables de la mort d’un de nos policiers et les traduire en justice, a indiqué le corps policier par communiqué. Plusieurs dizaines d’agents et de civils assermentés examinent jour et nuit chaque piste. Nos efforts ne cesseront pas.»

La police a lancé deux mandats d’arrêt pour meurtre au premier degré contre deux individus.

Les deux personnes recherchées sont Al-Azan Shah Muhammad, âgé de 17 ans, et Amir Abdulrahman, âgé de 19 ans, tous deux de Calgary. La police a demandé l’autorisation d’un tribunal pour identifier le plus jeune suspect.

Les policiers recherchent également une Infiniti FX 2006 de couleur cuivre avec un petit pneu de secours du côté passager avant. La carrosserie du véhicule serait endommagé.

Andrew Harnett a été membre de la police militaire des Forces armées canadiennes avant d’être recruté par le Service de police de Calgary.