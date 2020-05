Décès de Monique Mercure: le milieu culturel salue une grande actrice

La directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde parle d’une «perte incroyable» pour le milieu culturel.

MONTRÉAL - La nouvelle du décès de la comédienne Monique Mercure , à l’âge de 89 ans, dimanche, fait fuser les hommages de collègues, amis et personnalités politiques.

Monique Mercure est décédée paisiblement cette nuit. Une très grande artiste est disparue. Nous étions des amis fidèles et inséparables depuis 30 ans. Ce dessin est celui de sa fille Michèle. Repose en paix Monique. pic.twitter.com/TcaFJbRu3C

Monique Mercure a laissé «une trace distinctive et indélébile» sur toutes les scènes et écrans qu’elle a traversés, souligne M. Brault, qui est également président de la Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles.

«Fougueuse, brave et déterminée, elle avait une verve et un franc-parler que beaucoup craignaient. Elle avait aussi un sens de l’humour et de l’autodérision beaucoup trop rares dans un monde qui se prend tellement au sérieux», a aussi écrit celui qui lui avait succédé à la tête l’École nationale de théâtre du Canada.

Réactions politiques

Le premier ministre François Legault a offert ses condoléances à la famille sur Twitter.

«Monique Mercure nous laisse avec d’inoubliables rôles au théâtre, au petit, et au grand écran, et autant de preuves de son immense talent et de son vaste registre», a écrit la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

La nouvelle chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a elle aussi commenté le triste événement sur son compte Twitter. «Elle laisse une oeuvre immense et son amour pour la scène restera à jamais dans l’histoire du Québec», a-t-elle écrit.