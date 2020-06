L'acteur Ian Holm est décédé

L’acteur britannique Ian Holm est décédé à l’âge de 88 ans, a confirmé son agent Alex Irwin au Guardian, ce vendredi 19 juin.

«C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Sir Ian Holm est décédé ce matin à l’âge de 88 ans. Il est mort paisiblement à l’hôpital, entouré des membres de sa famille et du personnel médical. Charmant, gentil et férocement talentueux, il va nous manquer énormément», a-t-il déclaré.

Ian Holm souffrait de la maladie de Parkinson.

Né le 12 septembre 1931 dans l’hôpital psychiatrique où travaillait son père, Ian Holm a été membre de la célèbre troupe théâtrale Royal Shakespeare Company avant de connaître une riche carrière au cinéma.

L’acteur était connu pour avoir, notamment, interprété l’androïde Ash dans Alien, Bilbo le Hobbit dans la saga The Lord of the Rings de Peter Jackson, le prêtre Vito Cornelius dans The Fifth Element, en plus d’avoir joué pour les cinéastes canadiens Atom Egoyan (The Sweet Hereafter) et David Cronenberg (eXistenZ).

«Sir Ian était reconnu dans le monde pour sa carrière extraordinairement impressionnante et variée», a souligné Alex Irwin. «C’était un génie sur les planches et à l’écran, qui a remporté de nombreuses récompenses et qui était aimé des réalisateurs, du public comme de ses collègues. Son esprit pétillant allait toujours de pair avec un scintillement espiègle dans ses yeux.»

Ian Holm avait été nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur rôle de soutien pour sa prestation dans le film Chariots of Fire, performance qui lui avait valu les grands honneurs dans cette même catégorie lors du Festival de Cannes, en 1981.

Avec Agence France-Presse