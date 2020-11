L'«homme volant» français meurt dans un entraînement

“C’est avec une tristesse inimaginable que nous annonçons le décès du pilote Jetman, Vincent (Vince) Reffet, qui est décédé ce matin, 17 novembre, lors d’un entraînement à Dubaï”, a déclaré à l’AFP le porte-parole de Jetman Dubaï, Abdallah ben Habtour.

“Vince était un athlète talentueux, et un membre très aimé et respecté de notre équipe. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et ont travaillé avec lui”, a-t-il ajouté.

L’accident, qui s’est produit sur la base Jetman dans le désert en périphérie de la ville, fait actuellement l’objet d’une enquête, a indiqué Abdallah ben Habtour.

Les exploits du sportif, ancien membre de l’équipe de France de parachutisme et associé depuis 20 ans à Fugen (41 ans), sont devenus viraux au début de l’année, avec une vidéo de lui décollant du sol et s’envolant à 1 800 mètres d’altitude, une première mondiale.

Pour réaliser cet exploit, Vince Reffet avait été équipé d’une aile en fibre de carbone propulsée par quatre mini moteurs à réaction. Contrôlé par le corps humain, l’équipement permet au Jetman d’atteindre des vitesses de 400 km/h, de planer, de changer de direction et d’effectuer des loopings.