Lundi soir, le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, avait réclamé «une enquête approfondie et complète» sur les «événements choquants» entourant la mort de la femme.

«Quel que soient les résultats de cette enquête, les propos entendus sont inacceptables et intolérables», a-t-elle ajouté sur Twitter.

On peut ensuite entendre deux membres du personnel hospitalier proférer des insultes à son endroit. «Hey, t’es épaisse en câlisse», entend-on notamment une des femmes dire.

La vidéo montre la mère de sept enfants attachée à sa civière, affirmant avoir été «droguée». Selon une entrevue accordée par des membres de sa famille à Radio-Canada , la femme de 37 ans avait des «problèmes cardiaques» et pourrait avoir reçu trop de morphine.

Dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook quelques heures avant sa mort, Joyce Echaquan plaide pour qu’on «vienne la chercher» à l’hôpital, où elle se serait rendue quelques jours plus tôt pour des douleurs à l’estomac.

1/2 Je tiens à réagir suite à la situation alarmante qui est survenue à l’hôpital de Joliette, hier. Tout d’abord, je veux offrir mes sincères condoléances et je suis de tout cœur avec les enfants, la famille et la communauté de madame Echaquan.

La députée péquiste de Joliette Véronique Hivon a parlé d’«événements extrêmement graves qui enragent et arrachent le [coeur]». Son chef intérimaire Pascal Bérubé a par ailleurs affirmé en point de presse qu’il était «convaincu que ces propos ont été tenus parce qu’elle est autochtone», appelant à des mesures «fortes» contre les employées qui les ont proférées.

À titre de députée de Joliette, j’offre mes condoléances à la famille de Joyce Echaquan et à la communauté de Manawan, qui reçoit ma solidarité face à ces événements extrêmement graves qui enragent et arrachent le 💙. Les min.Dubé et D’Amours doivent s’en saisir de toute urgence. https://t.co/prOIwJJrbR

La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a quant à elle déclaré sur Facebook que «personne ne devrait mourir comme ça», y voyant aussi un racisme qui «peut même tuer».

Racisme systémique

Le décès de Mme Echaquan est survenu quelques heures avant que l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APQNL) ne dévoile son plan d’action sur le racisme. Ce plan avait été annoncé il y a deux semaines, devant la lenteur des travaux du groupe d’action contre le racisme créé par Québec dans la foulée des manifestations antiracistes ce printemps.

«Le racisme et la discrimination envers les Premières Nations sont bel et bien présents au Québec et le décès d’une femme Atikamekw hier à l’hôpital de Joliette illustre cette triste réalité», a déclaré par voie de communiqué le chef de l’APNQL Ghislain Picard, en dévoilant le plan.

Le plan d’action formule 141 recommandations à l’intention des citoyens du Québec, des organisations, des services policiers, des médias, des municipalités et du milieu de l’éducation, notamment.

On suggère par exemple aux particuliers de «participer à des rassemblements, festivals et événements authentiques locaux organisés par les Premières Nations dans les communautés et dans les milieux urbains» ou de lire la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.