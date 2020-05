Décès du comédien André Cartier à l'âge de 74 ans

Le comédien québécois André Cartier est décédé à l’âge de 74 ans, rapporte Radio-Canada, ce lundi 25 mai.

L’acteur s’est éteint vendredi dernier dans sa résidence de Dunham. Il était atteint d’un cancer.

André Cartier a marqué une génération d’enfants en interprétant André dans la première mouture de l’émission Passe-Partout, et en participant aux émissions jeunesse Pop Citrouille, Les Oraliens, Sol et Gobelet, Clak et You Hou, pour ne nommer que celles-ci.

Diplômé de L’École nationale de théâtre, André Cartier a fait carrière au théâtre et à la télévision, obtenant des rôles dans des séries comme Peau de banane, Quelle famille! et Entre chien et loup.

«André a vécu heureux et il a fait ce qu’il aimait le plus. Simple et près de la terre, il aimait les gens. Sa carrière était très importante pour lui, mais il ne vivait pas que pour ça», a déclaré Rachel Leclair, avec qui il a partagé les 35 dernières année de sa vie, à Radio-Canada.