Début des vacances de la construction: déjà 2000 constats d'infraction de la SQ

MONTRÉAL — La Sûreté du Québec (SQ) intensifie sa présence sur les routes et les plans d’eau du Québec alors que s’amorcent les vacances de la construction pour des milliers de Québécois.

Pas moins de 2000 constats d’infraction ont été remis dans la seule journée de vendredi, notamment pour le non-respect de la vitesse maximale affichée ainsi que pour l’utilisation d’un appareil électronique lors de la conduite d’un véhicule routier.

«Il faut savoir que le tiers des Québécois prend congé durant cette période, ce qui augmente considérablement les déplacements sur le réseau routier. Il y a donc plus de monde sur les routes et certains ont peut-être plus tendance à rouler plus vite», a souligné l’agente Valérie Beauchamp, porte-parole de la SQ, en entrevue samedi matin.

L’achalandage pourrait même être plus accru sur le réseau routier cette année en raison de la fermeture temporaire de la frontière avec les États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19. Il ne serait donc pas étonnant de voir un plus grand nombre de vacanciers en profiter pour visiter différents endroits de la province.

«La période de vacances de la construction représente le moment de l’année où le nombre de collisions mortelles, ou avec blessés, est le plus élevé. On rapporte uniquement hier (vendredi) 69 collisions, mais heureusement aucune collision mortelle n’est survenue», a précisé l’agente Beauchamp.