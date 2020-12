Maripier Morin sera bel et bien de la deuxième saison de «La faille»

Le tournage de la deuxième saison de la série La faille débutera officiellement en janvier 2021, plus de dix mois après son interruption en raison d’une certaine pandémie de COVID-19.

Québecor Contenu et Pixcom ont également confirmé, ce mercredi 9 décembre, que Maripier Morin reprendra bel et bien son rôle de Sophie pour ce second tour de piste.

Il s’agit d’un premier engagement professionnel pour Maripier Morin depuis que l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin eut allégué avoir été victime d’agression sexuelle et de racisme de la part de l’animatrice et comédienne.

Après s’être retirée de la vie publique pendant plusieurs mois, la principale intéressée avait brisé le silence en octobre dernier pour faire le point sur son cheminement personnel et ses intentions de reprendre le travail.

Au moment de cette sortie évidemment très médiatisée, TVA avait d’ailleurs insisté sur le fait que celle-ci avait «passé le test auprès du public et des experts»...

Dans cette nouvelle intrigue, Céline (Isabel Richer) et Alexandre (Alexandre Landry) mèneront la charge pour élucider un meurtre étrange survenu au Fairmont Le Château Frontenac. La victime est un ancien ingénieur ayant été jugé responsable de l’effondrement d’un viaduc. Un incident ayant causé la mort de plusieurs personnes. Une fois de plus, Céline sera confrontée à son passé lorsque le père de sa fille Sophie (Maripier Morin) se retrouvera sur la liste des suspects.

En plus de la distribution principale, complétée par Benoît Gouin et David Savard, la deuxième saison de La faille mettra en vedette Naila Louïdort, Marie Bernier, Félix-Antoine Duval, Geneviève Boivin-Roussy, Jean Marchand, Emile Schneider, Bruno Verdoni, Alice Pascual, Bruno Marcil, Amélie Grenier, Romane Denis, Manuel Tadros et Charles Aubey-Houde.

Patrice Sauvé signera la réalisation de cette nouvelle saison, écrite par Frédéric Ouellet en collaboration avec Guillaume Vigneault.

Si tout va bien, les neufs épisodes de la deuxième saison de La faille sera disponible sur Club illico à la fin de l’année 2021.