Debbie Lynch-White rend un vibrant hommage à sa femme pour son anniversaire

Debbie Lynch-White a souligné le 26e anniversaire de son épouse Marina Gallant de belle façon, dimanche.

La comédienne de 34 ans a partagé quelques clichés de sa douce moitié par l’entremise de son compte Instagram, tout en exprimant une fois de plus son amour auprès de ses quelque 77 000 abonnés.

«Ma femme. Ma précieuse. Ma partner in crime. Celle qui illumine toutes mes journées, qui me fait pisser de rire dans mes culottes, qui me suit dans mes bonnes idées, et mes idées de merde. Je découvre encore des facettes de l’humain touchant et sensible que tu es. Tu me fascines, tu m’impressionnes, tu me fais capoter! J’ai hâte à tout avec toi! Je t’aime! Bonne fête ma chérie! Tu feras toujours de moi une cougar!»

Debbie Lynch-White et Marina Gallant ont uni leurs destinées en juillet 2017.