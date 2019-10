Les meilleures déclarations du débat de TVA

«Mes taxes et mes impôts qui servent contre moi après que le gouvernement du Québec ait adopté une loi, ça me dérange.»

Sur l’avortement

Yves-François Blanchet

«Je pense que des valeurs fondamentales et aussi ancrées dans la mentalité du Québec que le droit pour les femmes à disposer de leur propre corps ne peut pas chez nous être quelque chose de discutable ou de négociable.»

Andrew Scheer

«Les Québécois et Québécoises peuvent avoir confiance que, sous un gouvernement conservateur, on ne va pas rouvrir ce débat et l’accès ne va pas changer.»

«La seule personne qui essaie de rouvrir ce débat, c’est les libéraux qui veulent importer des divisions des autres pays. J’ai été toujours clair. Comme gouvernement, nous n’allons pas rouvrir ce débat.»

Justin Trudeau

«On laisse la politique de côté. Est-ce que vous croyez, en tant que chef, en tant que leader, en tant que père, en tant que mari, que les femmes ont le droit de choisir, M. Scheer?»

Jagmeet Singh

«Il n’est pas acceptable d’avoir une discussion sur le droit des femmes de décider.»

Sur l’environnement

Yves-François Blanchet

«Les conservateurs croient que les lois du marché et le Saint-Esprit vont régler les changements climatiques, ou que ça n’existe pas.»

«S’il n’y avait pas eu le Bloc québécois, il y aurait déjà un Énergie Est qui traverserait le Québec.»

Andrew Scheer

«Les molécules de CO2 n’ont pas besoin de passeport pour voyager autour du monde. Je crois que nos standards au Canada sont plus élevés que les autres pays où on doit importer le pétrole.»

«Le véhicule le plus populaire au Québec, c’est le F150. Les Québécois et les Québécoises vont continuer d’acheter du pétrole.»

(À l’endroit de Trudeau) «Il n’y a qu’un chef ici qui a deux avions pour sa campagne. Un pour vous et les médias et l’autre pour vos costumes et vos canots. Vous êtes un faux écolo.»

Justin Trudeau

«Au Québec, ça fait longtemps qu’on est leader dans l’environnement. On n’a pas besoin d’imposer quoi que ce soit», comme une taxe sur le carbone.

Jagmeet Singh (à Andrew Scheer)

«Vous allez imposer un pipeline au Québec.»

«Vous ne comprenez pas cette grande crise et l’impact sur les jeunes.»

Sur la pertinence du Bloc et la place du Québec au Canada

Andrew Scheer

«Malgré toutes vos bonnes intentions, vous ne pourrez jamais rien faire pour le Québec. Et comme a dit le père du Bloc, Lucien Bouchard, la présence du Bloc à Ottawa, ça dilue le pouvoir politique du Québec au sein de la fédération. Avec moi, les Québécois seront à la table des décisions.»

«Il y a un poste disponible dans le Parti québécois. Présentez-vous dans une campagne provinciale.» (à l’intention de Blanchet, à qui il reproche de seulement soulever des enjeux provinciaux)

Yves-François Blanchet

«Les gens n’élisent pas un premier ministre, ils élisent des députés parce qu’ils veulent se reconnaître dans ce qu’on va véhiculer.»

«Vous m’accusez tous à l’unisson de faire de la chicane, alors que moi, ce que je propose, c’est que le Québec et le Canada soient de bons amis, d’égal à égal, au lieu de mauvais amis, de mauvais colocs qui se chicanent.»

Jagmeet Singh

«Je veux réintégrer formellement le Québec dans la Constitution. (....) C’est une injustice historique. Je veux régler ça.»

Justin Trudeau

«Je reconnais la nation québécoise. Que les Québécois ont des valeurs que je partage. [...] C’est pourquoi j’ai été touché d’avoir autant de députés québécois.»

Sur les Premières Nations

Andrew Scheer

«La source des emplois pour les Premières Nations dans les régions rurales et éloignées, c’est nos ressources naturelles, les grands projets énergétiques, le secteur minier.»

Jagmeet Singh

«C’est fini le temps des belles paroles. C’est le temps des actions concrètes.»

Sur l’affaire SNC-Lavalin

Andrew Scheer

«C’est important de se souvenir que M. Trudeau n’a pas perdu de ministres. Il a congédié la seule qui a dit la vérité, qui a refusé d’être complice dans un abus de son pouvoir. Il n’y a aucune justification pour s’ingérer dans une poursuite criminelle. L’indépendance de notre système judiciaire, ça, c’est un fleuron de notre pays! C’est la raison pour laquelle les gens viennent au Canada.»

Yves-François Blanchet

«Pourquoi toujours sacrifier les entreprises du Québec?»

«3400 personnes qui n’ont rien à se reprocher, tandis que les anciens dirigeants qui sont peut-être des criminels se poussent en invoquant l’arrêt Jordan.»

Sur l’aide médicale à mourir

Justin Trudeau

«On ne va pas aller en appel» de la décision de la Cour supérieure du Québec.

«On ne va pas enlever toutes les restrictions, non. Oui, on va faire plus d’étapes pour permettre plus d’accès.»

Jagmeet Singh

«À mon avis, c’est trop limité. On va ouvrir les critères. Actuellement ils sont trop limités. [...] Je suis prêt à prendre un engagement.»

Sur le cannabis et les drogues

Andrew Scheer

«C’est votre agenda secret, de légaliser et décriminaliser les drogues dures» (à l’intention de Justin Trudeau)

«Nous avons voté contre ce projet de loi (sur la légalisation du cannabis), mais nous réalisons que c’est une nouvelle époque maintenant au Canada.»

Justin Trudeau

«Pas tout de suite.» (sur la possibilité de décriminaliser d’autres drogues)

Avec des informations de La Presse canadienne.

À voir: les villes font leurs demandes