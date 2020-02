Les candidats démocrates laissent tomber les gants en Caroline du Sud

«Bernie et moi sommes d’accord sur beaucoup de choses, mais je pense que je ferais une meilleure présidente, car faire adopter un programme progressiste va être vraiment difficile, et cela va prendre quelqu’un qui creuse dans les détails pour y arriver.»

Avec 14 États et un territoire qui voteront la semaine prochaine, le temps est presque écoulé pour attirer des votes et un soutien financier avant que Bernie Sanders ne construise une avance insurmontable, c’est pourquoi il s’est retrouvé la cible de multiples attaques. Mike Bloomberg, malgré un manque d’expérience qui était à nouveau souligné mardi, demeure un rival redoutable, grâce à un coffre de campagne sans fond.

CHARLESTON, S.C. — Des enjeux politiques élevés et une horloge électorale qui fait tic-tac ont déclenché plusieurs attaques personnelles mardi alors que les démocrates en lices pour vaincre Donald Trump s’affrontaient lors du débat en Caroline du Sud. Les flèches ont surtout été lancées vers les deux candidats les plus en vue: le meneur indépendant Bernie Sanders et le milliardaire Michael Bloomberg.

Il est essentiel pour les candidats de ralentir le rythme de Bernie Sanders: la Caroline du Sud est un incontournable pour l’ancien vice-président Joe Biden, tandis qu’Elizabeth Warren et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar manquent d’argent et cherchent désespérément à créer un élan de collecte de fonds d’ici le vote de samedi.

Bernie Sanders a largement repoussé les attaques contre la façon dont il prévoyait de payer pour les promesses les plus dispendieuses comme «Medicare For All», la gratuité des frais de scolarité et la dette étudiante. Il a démenti les informations selon lesquelles il considérait s’opposer à Barack Obama en 2012, et il s’est également défendu d’avoir salué un «programme d’alphabétisation» cubain lancé par Fidel Castro au début des années 1960 lors d’une récente interview.

Plus d’une fois, les candidats sont revenus sur les thèmes principaux de la soirée: l’idéologie du Parti démocrate et la fervente envie de battre Donald Trump en novembre.

«Cette conversation montre un risque énorme pour le Parti démocrate», a déclaré Tom Steyer après une longue période de diaphonie incompréhensible. «Nous parlons d’un parti qui hésite entre un socialiste démocratique ou quelqu’un qui a une longue histoire chez les républicains», a-t-il déclaré en référence à Bernie Sanders et Michael Bloomberg.

«J’ai peur. Si nous ne pouvons pas rassembler ce parti, si nous allons à l’un de ces extrêmes, nous prenons un risque terrible de réélire Donald Trump.»

Quand il s’agit de savoir si Bernie Sanders ou Michael Bloomberg peuvent gagner des élections générales, il convient de garder à l’esprit que les gens se demandaient la même chose au sujet de l’occupant actuel de la Maison-Blanche, a déclaré Charles Bierbauer, professeur de journalisme à l’Université de Caroline du Sud.

«Dans un sens, nous sommes tellement loin des élections sages et conventionnelles du passé où vous pouviez prédire ce qui allait se passer», a déclaré Charles Bierbauer.

«Si vous dites que Bernie Sanders ne peut pas gagner, alors comment expliquez-vous la victoire de Donald Trump?»