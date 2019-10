Voici quelques déclarations des chefs à l'issue du débat en anglais

«J’ai utilisé les mots comme ça, parce qu’ils s’appliquent. Justin Trudeau n’est pas honnête avec les Canadiens, et toujours il cache la vérité. (...) Je crois qu’il est clair pour tous les Canadiens et les Canadiennes que M. Trudeau n’est pas celui qu’il prétend être.»

«L’industrie qui embauche le plus de membres de Premières Nations est le secteur minier. L’entreprise qui embauche le plus de Canadiens autochtones est une entreprise pétrolière et gazière.»

Sur les contestations de la loi 21 sur la laïcité: «J’ai toujours été clair. On ne vas pas intervenir. Point final. (...) Mon équipe et moi avons toujours été clairs, on ne va pas intervenir.»

«Ce que je veux faire, c’est de gagner le coeur des Québécois et Québécoises, de montrer que je suis quelqu’un qui est pour les droits des femmes, pour la communauté LGBTQ, pour la lutte contre la crise climatique, pour créer une société plus juste contre les paradis fiscaux, pour taxer les gens du web, et oui, je porte un turban, on peut travailler ensemble.»

Elizabeth May, Parti vert

Si elle estime que le chef néo-démocrate Jagmeet Singh avait remporté une bataille contre elle: «Pas du tout. Je me suis sentie à l’aise et je n’ai pas le sentiment qu’il y a eu un combat (entre M. Singh et moi-même). Je crois que j’ai soulevé les points que je devais soulever, et je suis d’accord avec Jagmeet Singh, ce n’est pas un choix entre les libéraux et les conservateurs. Les Canadiens ont des options, et la véritable option est de voter vert.»

À propos des votes sur le droit à l’avortement: «Les verts ne donnent pas de ligne de parti sur les votes, car nous croyons que les membres du Parlement devraient représenter leurs électeurs. C’est pourquoi nous faisons des vérifications au préalable pour s’assurer qu’ils partagent nos valeurs.»

«Nous voulons nous assurer que nous appliquons les taxes sur les entreprises de commerce en ligne d’une manière qui permet au Canada de récupérer une juste part de ce qu’elles devraient payer comme taxes.»

Yves-François Blanchet, Bloc québécois

«Les Québécois doivent se méfier autant de M Trudeau que de M Scheer», en faisant référence au fait que Justin Trudeau ne s’est pas engagé à ne pas construire un autre pipeline au Québec.