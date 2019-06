Il y a 75 ans, 14 000 Canadiens débarquaient sur les plages normandes

“Soixante-quinze ans plus tard, nous nous souvenons de l’ampleur de leur sacrifice”, a-t-il ajouté, mentionnant le “courage, la ténacité et la générosité” de ces soldats.

Il notamment mentionné Jean Trempe, un Montréalais qui avait 19 ans à l’époque et qui “a vu le meilleur et le pire de l’être humain pendant la Deuxième Guerre mondiale”.

“Grâce à eux, grâce aux sacrifices qu’ils ont su faire il y a maintenant 75 ans, notre monde est plus sûr, plus connecté et plus pacifique qu’il ne l’était à l’époque.”

Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, ont aussi assisté à la cérémonie.

Le chanteur Luc de la Rochellière est monté sur scène pour chanter après le discours de M. Trudeau.

De son côté, le premier ministre de la France, Édouard Philippe, a tenu à remercier le Canada et déclaré que la France lui sera toujours redevable.

“L’effort de guerre canadien a contribué de faire du Canada une grande nation et il a joué un rôle décisif pour la libération de la France et de l’Europe”, a-t-il affirmé.

Une deuxième cérémonie, plus tard dans la journée, aura une saveur plus internationale et inclura des délégations britanniques et américaines, dont les soldats ont combattu aux côtés des Canadiens lors du jour J, de même que des représentants de la France, de l’Allemagne et d’autres pays.