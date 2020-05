De nouveaux lieux rouvrent à Montréal

En attendant la réouverture des commerces prévue lundi, la Ville de Montréal recommence progressivement à permettre l’accès à des installations sportives et de loisirs.

Les pistes d’athlétisme extérieures, les parcs de planches à roulettes et aires de pétanque devaient être accessibles jeudi, alors que ce sera au tour des parcs canins vendredi et notamment de l’île Notre-Dame le lendemain.

En point de presse en compagnie de la directrice de la santé publique de Montréal Mylène Drouin, jeudi, la mairesse de la métropole, Valérie Plante, a exhorté les citoyens à faire preuve de vigilance, notamment en optant pour le couvre-visage, lorsqu’il est impossible de respecter la règle du deux mètres de distance.

Selon les plus récentes données disponibles, Montréal compte 23 064 cas de COVID-19, soit 324 de plus au cours des 24 dernières heures, et 44 nouveaux décès, ce qui porte le total à 2411 victimes. Plus de 80 % des nouvelles victimes étaient considérées comme des personnes vulnérables qui vivent, par exemple, dans des Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Alors qu’ils pourront recommencer à accueillir des clients lundi, les commerçants pourraient faire l’objet d’une visite de courtoisie puisqu’une soixantaine de nouveaux inspecteurs, qui proviendront du Service de sécurité incendie de Montréal et de la division de l’inspection des aliments, seront déployés.

Ceux-ci auront le mandat d’effectuer de la prévention afin de s’assurer du respect des directives de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.