Dawn Wells, l'interprète de Mary Ann dans «Les Joyeux naufragés», est décédée

Après la fin de la série en 1967, Wells a joué le rôle de Mary Ann dans plusieurs téléfilms, séries dérivées et caméos, et a été productrice des téléfilms «Surviving Gilligan’s Island» et «Return to the Bat Cave» avec Adam West.

Wells a également joué dans des spectacles comme «Growing Pains», «The Bold and the Beautiful» et «Baywatch», ainsi que dans de nombreuses productions, notamment lors des tournées de «Chapter Two» et «They’re Playing Our Song».

Elle a également dirigé le Film Actors Boot Camp pendant sept ans dans l’Idaho.

En l’honneur du 50ème anniversaire des «Joyeux naufragés» en 2014, Wells a écrit un livre, «A Guide to Life: What Would Mary Ann Do?»

En 2018, après qu’elle ait déclaré être dans une situation financière difficile en raison de ses problèmes de santé, les fans ont récolté près de 200 000 dollars pour elle.

Wells laisse dans le deuil sa demi-sœur, Weslee Wells.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.