David Saint-Jacques sera à l'Agence spatiale canadienne mercredi

LONGUEUIL, Qc — L’astronaute canadien David Saint-Jacques sera de retour à l’Agence spatiale canadienne (ASC) mercredi, à Longueuil.

David Saint-Jacques, qui est revenu sur Terre le 24 juin dernier après une mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale (SSI), sera accueilli vers 10h00 au centre spatial John-H.-Chapman de l’Agence par le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.

Il parlera de sa mission et répondra à des questions devant un public composé d’employés de l’ASC et de jeunes Canadiens. L’événement sera diffusé sur la chaine YouTube de l’ASC.

L’Agence spatiale confirme qu’une période de questions est prévue pour les journalistes, mais qu’aucune entrevue individuelle avec David Saint-Jacques ne sera possible.

David Saint-Jacques a donné une conférence de presse le 28 juin au Centre spatial Lyndon B. Johnson, à Houston.

L’ingénieur, astrophysicien et médecin de famille âgé de 49 ans a établi un record canadien pour le vol spatial le plus long, à 204 jours. Parmi les faits saillants de son expédition, il a participé à une sortie dans l’espace de six heures et demie et il est devenu le premier astronaute canadien à utiliser le bras robotique «Canadarm2» pour attraper en orbite une capsule cargo lancée par le transporteur SpaceX.