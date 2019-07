Un accueil digne d'une rockstar pour David Saint-Jacques

Répondant mercredi aux questions de ses collègues de l’agence et d’étudiants, l’ingénieur, astrophysicien et médecin de famille âgé de 49 ans a indiqué qu’il digérait toujours la mission.

Il a également montré des photos personnelles et raconté ses six mois et plus passés en orbite autour de la Terre. L’astronaute a aussi confirmé que sa condition physique continuait de s’améliorer depuis son retour le 24 juin.

Au nombre des faits saillants de sa mission, David Saint-Jacques a notamment effectué une sortie dans l’espace de six heures et demie et il est devenu le premier astronaute canadien à utiliser le bras robotique “Canadarm2” pour “attraper” dans l’espace une capsule cargo du transporteur SpaceX - “un moment fort de l’expédition”, a-t-il confié mercredi.

M. Saint-Jacques a aussi expliqué que les astronautes sont soumis à une batterie de tests et d’expériences, dans l’espace et sur Terre. “On est comme les cobayes parfaits pour la recherche médicale: on fait de la recherche dans des domaines qui vont bénéficier à tout le monde sur Terre”, a-t-il assuré.