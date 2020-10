Ce dauphin robot pourrait être l’avenir des parcs animaliers

À l’heure actuelle, 3000 dauphins vivent en captivité dans le monde, la plupart dans les zoos. Mais d’ici quelques années, les parcs animaliers n’auront plus le droit de garder en captivité des baleines et des dauphins; au Canada, le gouvernement fédéral a adopté une loi en ce sens en juin 2019. Cette décision a aussi été prise dans certains pays et pourrait l’être prochainement dans d’autres.

Une solution a peut-être été trouvée aux États-Unis. La société californienne Edge Innovations a en effet conçu des dauphins en silicone, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Ils ressemblent à s’y méprendre aux vrais, peuvent hocher la tête, nager et avoir un contact humain. Pour rendre leurs déplacements et gestes plus réels, l’équipe a travaillé avec des biologistes marins pour étudier la physiologie des dauphins.

Les premiers modèles ont déjà été vendus à des parcs animaliers en construction en Chine. Petit bémol, chaque modèle coûte entre 3 et 5 millions de dollars américains.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.