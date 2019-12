Toutefois, pour ceux qui n’auraient pas encore terminé ou même commencé leurs achats de Noël (rassurez-vous, vous n’êtes pas les seuls, on a une boule dans le ventre en écrivant ces lignes), vous feriez mieux de vous dépêcher, si vous voulez vous assurer de recevoir vos paquets à temps pour Noël. Voici les dates limites de quelques détaillants au Québec et au Canada pour passer votre commande.

Amazon

H&M

Urban Outfitters

Best Buy

Le géant de l’électronique ne donne pas de délai de livraison précis. Sur le site web , on spécifie que le meilleur moyen d’obtenir rapidement (en 20 minutes) un produit est de le réserver en ligne et d’aller ensuite le chercher au magasin le plus près de chez soi.

La Baie

Chez ce grand magasin réputé du centre-ville, on garantit (mais pas à 100%... 🤔) que toutes les commandes passées d’ici le jeudi 19 décembre seront livrées au plus tard le 24 décembre.

Renaud-Bray

La chaîne de librairies vous offre la livraison gratuite «à temps pour Noël» jusqu’au 14 décembre (soit samedi). Sinon, techniquement, les délais de livraison sont de un à trois jours ouvrables, ce qui vous laisse jusqu’au jeudi 19 décembre pour faire vos achats en ligne et les recevoir au plus tard le 24.

Sports Experts

Le détaillant de vêtements et de matériel sportifs n’a pas de date précise concernant la livraison de cadeaux de Noël, mais on spécifie sur le site web que les délais de livraison varient entre un et quatre jours ouvrables. Cela vous donne donc jusqu’au mercredi 18 décembre pour commander vos items en toute quiétude. Toutefois, Sports Experts prend la peine de mentionner que les «volumes saisonniers» de Postes Canada accusent un certain retard, ces jours-ci.