D'après le PQ, la CAQ n'a fait aucun gain contre Ottawa

QUÉBEC — Le gouvernement caquiste n’est nationaliste que de nom: il n’a fait aucun gain dans ses revendications adressées au fédéral, selon le Parti québécois (PQ).

Le premier ministre François Legault doit présenter mardi ses demandes aux partis fédéraux en campagne électorale, mais lundi, le PQ a inventorié la liste des demandes traditionnelles de la Coalition avenir Québec (CAQ) et n’a relevé aucune avancée depuis l’élection d’octobre 2018.

Sur 18 exigences clairement formulées par la CAQ depuis 2015, deux ont été refusées par Ottawa tandis que les autres sont passées sous silence, a déploré le chef intérimaire péquiste, Pascal Bérubé, lundi, en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

“Aujourd’hui, il revient à la CAQ de dire si ce plan tient toujours”, a réclamé la députée péquiste Véronique Hivon, au côté de M. Bérubé.

“Les revendications face à Ottawa, c’est un test” pour le “nationalisme autoproclamé” de M. Legault dans le contexte de la campagne électorale, a renchéri le chef intérimaire péquiste.

Ainsi, le gouvernement caquiste n’a pas obtenu le rapport d’impôt unique qu’il exigeait du gouvernement Trudeau, comme l’a fait remarquer M. Bérubé.

Aussi, la CAQ n’a pas obtenu la prépondérance du Québec en matière de langue, d’immigration et de culture. Le parti de M. Legault n’a pas réussi non plus à obtenir le droit de veto du Québec sur les modifications constitutionnelles, pas plus qu’il n’a réussi à enregistrer un gain sur l’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser.

Selon le chef péquiste, le premier ministre François Legault n’est pas nationaliste, mais désormais fédéraliste sans oser l’avouer.

“Il a fait le choix du Québec à l’intérieur du Canada, il a déjà dit “pour toujours”, il a fait ce choix, je voudrais juste qu’il l’assume, a déclaré M. Bérubé. La CAQ accepte le même régime fédéral que le Parti libéral (PLQ). Elle pourrait dire qu’on n’a pas les moyens et les lois qu’on voudrait avoir, et la voie la plus responsable est l’indépendance.”

