D'après Dominic Champagne, la CAQ est un gouvernement de climatosceptiques

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette , et son collègue à l’Énergie, Jonatan Julien, débarqueront à New York la semaine prochaine pour le Climate Week, un grand sommet annuel coordonné par l’ONU, mais Dominic Champagne est persuadé qu’ils ne présenteront aucun plan concret.

Depuis Jean Charest, la tradition voulait que le premier ministre aille en personne au Climate Week, puisque le Québec joue un rôle important en diplomatie climatique chez les États fédérés, mais François Legault y envoie plutôt ses ministres.

«ll n’est pas dans sa zone de confort, il n’est pas prêt, il ne débarquera pas là sans avoir l’ombre d’une solution», a déploré M. Champagne.

Pourtant l’an dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait lancé un appel à la société civile, ainsi qu’un cri du coeur aux dirigeants du monde entier, comme quoi «il n’y a plus de temps à perdre» devant l’urgence climatique: il exigeait des solutions pour cette année et non plus des discours.

«Le gouvernement Legault demeure dans le camp des climatosceptiques [ceux qui réfutent le consensus scientifique sur les bouleversements climatiques]», a poursuivi M. Champagne.