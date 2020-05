«Danse de confinement»: bouleversé, Horacio Arruda présente ses excuses

Horacio Arruda a tenu à présenter ses excuses et à s’expliquer, ce mardi 12 mai, à la suite de la sortie du clip de Rod le Stod pour la chanson Oragio, dans lequel nous pouvons voir le directeur national de la Santé publique du Québec effectuer la «danse du confinement».

Une vidéo qui a été particulièrement critiquée au cours des 24 dernières heures, et dont le Refuge des jeunes de Montréal, pour qui l’initiative devait servir à amasser des fonds, s’est même dissocié publiquement.

«Si la performance que j’ai faite, qui était destinée à une personne, a fait de la peine ou a insulté les familles endeuillées, je vous présente mes plus sincères excuses», a déclaré Horacio Arruda lors du point de presse quotidien.

«Vous devez savoir que depuis le mois de janvier, je travaille jour et nuit avec tout le réseau de la santé publique et le gouvernement pour vaincre le virus. Dans le contexte de cette situation, on m’a exprimé énormément de choses positives et d’amour. Je reçois des lettres, des cadeaux, des mots, et j’essaie de répondre à tout le monde.»

C’est dans ce contexte qu’Horacio Arruda a été contacté par Rod le Stod, pour qui il a effectué ladite danse un samedi matin, il y a quelques semaines, pensant qu’elle allait se retrouver sur un compte Facebook pour attirer l’attention à la cause des jeunes en situation d’itinérance.

Le principal intéressé a souligné qu’il n’avait pas vraiment écouté les paroles de la chanson de Rod le Stod, ni vu le résultat final avant que la vidéo ne soit mise en ligne, ni pensé que l’initiative servirait à une collecte de sociofinancement.

«Chaque nuit, à deux heures du matin, je regarde les décès et j’ai le coeur qui me tourne, a lancé Horacio Arruda, retenant ses larmes. Ça n’a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit, et j’ai compris que plus jamais je n’utiliserais les médias sociaux dans ce contexte-là.»

Horacio Arruda a également déclaré avoir contacté France Labelle, la directrice générale du Refuge des Jeunes de Montréal, pour lui présenter ses excuses.