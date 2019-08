Dans la lumière: les hauts et les bas du métier de travailleur humanitaire

La dernière mission à laquelle il a participé, par exemple, se déroulait au Mozambique, après le passage du cyclone Idai , en mars dernier. La catastrophe naturelle avait détruit notamment la moitié de l’hôpital de Nhamatanda, et peu de temps après, une épidémie de choléra a frappé la région. Jean-Baptiste et son équipe ont dû transformer l’hôpital en centre de traitement contre le choléra.

«Le rôle le plus important pour le chef d’équipe, c’est d’essayer de comprendre le chaos qui se passe dans une crise humanitaire, explique-t-il. Quand tu arrives sur le terrain, souvent, il n’y a plus de réseau de communications, les téléphones ne marchent pas, il n’y a plus d’électricité, plusieurs routes sont coupées, les hôpitaux sont pleins et pas forcément fonctionnels.»

Il a voyagé en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Haïti... Au cours de la dernière décennie, Jean-Baptiste Lacombe-Lavigne a visité une trentaine de pays. Découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures est ce qui l’a motivé à devenir travailleur humanitaire – un métier qui peut être très exigeant, physiquement et psychologiquement, mais qui le passionne.

«La clé du succès, c’est vraiment la rapidité, la qualité du travail et la pertinence de l’hôpital dans l’endroit, précise Jean-Baptiste. On ne va pas mettre un hôpital juste à côté d’un autre hôpital qui est déjà fonctionnel, par exemple. On est vraiment là pour supporter les capacités locales, pas pour les remplacer ou dire: ″tassez-vous, nous on prend le relais″... L’idée, c’est vraiment de supporter durant une période d’urgence.»

Les travailleurs humanitaires, des colonisateurs?

Car si les travailleurs sont souvent vus comme des sauveurs, ils se font aussi critiquer. Plusieurs les accusent d’agir en «colonisateurs», c’est-à-dire de débarquer dans une région et de décider de ce qui est le mieux pour la population locale... à sa place.

«C’est une critique qui est encore pertinente pour plusieurs petites organisations qui ont un but politique, admet-il. Mais dans le cas de la Croix-Rouge, nos principes, c’est vraiment: la neutralité, l’impartialité, l’indépendance. Et quand on arrive sur le terrain, on n’est pas là comme des sauveurs, on est là pour appuyer la Croix-Rouge locale, ou le Croissant-Rouge local.»

«L’approche est complètement différente, et je ne me sens pas comme un colonisateur; je me sens comme une personne qui doit arriver avec beaucoup d’humilité, qui a des ressources, des capacités, de l’expérience... qui est capable d’aider des gens dans une situation difficile, continue-t-il. Mon objectif, c’est juste d’essayer d’utiliser à meilleur escient les ressources qu’on a.»

Ebola, un épisode marquant

La mission la plus difficile à laquelle il a participé? Sans aucun doute celle en réponse à l’épidémie d’Ebola en Guinée, en 2014. Jean-Baptiste et son équipe avaient été déployés dans le petit village de Guéckédou, l’épicentre de l’épidémie en Afrique de l’Ouest à cette époque.