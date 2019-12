Daniel Wellington ouvre sa 1re boutique au Canada à… Laval

Impossible de ne pas avoir déjà vu une montre Daniel Wellington au poignet d’un ami ou d’un influenceur. Et pourtant - difficile à croire - l’horloger suédois vient tout juste d’inaugurer sa première boutique en territoire canadien, au Carrefour Laval.

Reconnu pour ses montres minimalistes et intemporelles, Daniel Wellington compte une centaine de succursales à travers le monde, mais vendait auparavant exclusivement en ligne au Canada, sur son propre site ou sur LaBaie.com .

«Nous allons enfin pouvoir présenter l’éventail complet de nos produits à nos clients du Canada et leur offrir l’intégrale de l’expérience Daniel Wellington», affirme John Ehrnst, directeur général de la marque pour les Amériques.

On continuera aussi de bénéficier du rabais de 15% fréquemment promu par les influenceurs via un code. Marilou de 3 fois par jour, une tonne d’ex-participantes d’Occupation Double et des Youtubeurs d’ici comme Lysandre Nadeau en ont déjà fait la promotion.