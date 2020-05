DIVERTISSEMENT

Quand Daniel Radcliffe fait la lecture d'«Harry Potter»

L'acteur, qui a interprété le célèbre personnage de J.K. Rowling pendant dix ans au cinéma, s'est joint à plusieurs célébrités pour effectuer la lecture du premier roman de la série, «Harry Potter and the Philosopher's Stone», et ainsi apporter un peu de bonheur aux fans en confinement.