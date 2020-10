Daniel Melançon remercié de l'émission «Salut Bonjour»

De son côté, Daniel Melançon n’a pas caché son étonnement et sa déception après avoir appris la nouvelle.

«Je pensais bien prendre quelques heures pour digérer la nouvelle, mais puisque l’entreprise avait visiblement hâte d’annoncer rapidement le tout... alors voici! Contre toute attente, j’ai appris à 10h04 ce matin que je ne faisais plus partie de l’équipe de Salut Bonjour», a expliqué le principal intéressé par l’entremise de sa page Facebook.

«Sachez que c’est nullement ma décision de quitter la gang du matin! Nullement! C’est un poste permanent qui m’est cher et que j’occupe avec fierté et professionnalisme depuis 11 ans. Plusieurs choses m’échappent et je n’arrive pas à vous expliquer... Des raisons totalement hors de mon contrôle. On se revoit bientôt? Ainsi va la vie», a-t-il conclu.

«Nous tenons à saluer et remercier Daniel Melançon qui a été un collègue apprécié de notre équipe depuis près de 15 ans. Nous lui souhaitons un bon succès dans ses futurs projets», a déclaré pour sa part le diffuseur par l’entremise de la page Facebook de Salut Bonjour.

Dès lundi, Charles-Antoine Sinotte (qui coanimait Les Partants) sera le nouveau chroniqueur sportif de Salut Bonjour. Un poste qu’il avait occupé à Salut Bonjour week-end entre 2016 et 2018.