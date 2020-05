Le Danemark propose un dépistage de la COVID-19 à tous les adultes

Claus Bech/Ritzau Scanpix via ASSOCIATED PRESS

Claus Bech/Ritzau Scanpix via ASSOCIATED PRESS Une personne est testée dans une installation à l'hôpital Holbaek, au Danemark (photo d'archives)

Entre dimanche et lundi, 41 nouveaux cas de maladie COVID-19 ont été enregistrés, la plus faible hausse depuis la mi-mars, portant le total à 11 166 cas.

Il s’agit d’un test virologique qui détermine la présence effective actuelle du virus dans l’organisme et non d’un test sérologique qui permet de mettre en lumière une éventuelle contamination passée grâce à la présence d’anticorps.

Après avoir annoncé des mesures sévères dès le 11 mars, le Danemark a été le premier pays à rouvrir ses écoles maternelles et primaires, le 15 avril.

Depuis, nombreuses sont les restrictions à avoir été levées: réouverture des petites entreprises de soins à la personne comme les salons de coiffure et les tatoueurs, puis des centres commerciaux et grands magasins et enfin des restaurants et cafés.

Cette réouverture n’a pas entraîné de hausse du taux d’infection, lequel a même baissé, passant de 1 fin avril à 0,7 lors de la première semaine de mai, selon les analyses de l’Autorité de contrôle des maladies infectieuses (SSI).

Ce taux dit aussi de «reproduction» mesure la moyenne de gens qu’une personne atteinte de la maladie du Covid-19 va à son tour contaminer.

En tout, 548 personnes sont mortes au Danemark depuis le début de la pandémie.

