«Nous n’avons pas entendu parler d’un quelconque cas chez un enfant, donc ça va vraiment bien», nous assure Maria, une maman danoise de quatre enfants. Le HuffPost l’avait contactée pour la première fois il y a quatre semaines, alors qu’elle décidait de remettre ses enfants à l’école. Un mois plus tard, elle a fait pour nous un premier bilan, dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessus.

Maria et son mari avaient décidé de permettre à leurs quatre enfants, un garçon de trois ans et demi et des triplés d’un an et demi, de reprendre l’école dès le 16 avril. La réouverture des établissements scolaires pour les plus petits faisait pourtant débat dans le pays, mais la famille a choisi de faire confiance au gouvernement danois. De plus, c’était aussi la seule solution pour le couple de pouvoir réellement travailler.

La veille de l’interview, jeudi 14 mai, les institutions ont annoncé aux Danois que les écoles déjà ouvertes allaient désormais pouvoir accueillir tous les enfants, et plus seulement un nombre limité, tout en conservant la plupart des gestes barrière. Un signe encourageant, alors que les responsables sanitaires estiment qu’une deuxième vague de coronavirus est «improbable» au Danemark.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.