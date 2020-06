Accident de VTT: Dan Bigras donne des nouvelles de son état de santé

Jean-Philippe Wauthier a pris des nouvelles de Dan Bigras, ce jeudi 11 juin, dans le cadre de l’émission Bonsoir bonsoir!. Le porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal avait été impliqué, il y a quelques semaines, dans un accident de VTT lui ayant causé de «nombreuses coupures, une commotion cérébrale, quatre côtes fracturées et une clavicule émiettée».

«Je vais très bien, a immédiatement lancé le principal intéressé pour rassurer tout le monde. Le VTT, c’est une chose, mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est le truck qui m’a rentré dans le dos. C’est ça qui m’a fait ça.»

Dan Bigras dit d’ailleurs se considérer extrêmement chanceux de s’en être tiré sans souffrir de blessures plus importants.

«Des côtes, ça reprend, c’est un os. Une clavicule, ils m’en ont faite une fausse en métal. Théoriquement, je devrais porter mon attelle, j’espère que mon médecin ne regarde la télé! Pour le reste, j’ai un rein qui avait arrêté, il est reparti. Tout va bien», a-t-il poursuivi.

«Quand je me suis réveillé, j’avais la tête sur l’asphalte. J’ai fait aller mes doigts et mes orteils pour être certain que tout bougeait [...] J’ai été super bien soigné. J’ai un peu mal au dos, c’est normal, ça va passer.»

Ce malheureux accident n’écartera donc pas Dan Bigras d’un retour à la radio, lui qui remplacera Isabelle Maréchal tout l’été de 10h à midi à compter du 22 juin, sur les ondes du 98,5 FM.

Bonsoir bonsoir! est diffusée du lundi au jeudi à 21h, sur les ondes d’ICI Télé.