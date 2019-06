Dalle-parc Turcot: l'OCPM propose un projet bonifié

Selon l’OCPM, le gouvernement et la Ville de Montréal ne vont toutefois pas assez loin dans leur vision de conservation. Le territoire du parc-nature devrait comprendre l’ensemble de l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, y compris la bande verte au sommet de la falaise et le parc du Canal-de-Lachine.

Le futur parc-nature et la dalle-parc qui doivent voir le jour dans les anciennes cours Turcot reçoivent un appui favorable massif de la population selon le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) . Celui-ci recommande même un projet bonifié qui comprendrait la falaise Saint-Jacques et le canal de Lachine.

Nouvelle entrée de ville

L’OCPM souligne le rôle d’entrée de ville qu’aura le futur parc-nature, notamment pour les touristes provenant de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

«En 2017, ce sont plus de 18 millions de passagers qui ont été accueillis à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, dont plusieurs font le voyage vers le centre-ville et, par conséquent, traversent l’écoterritoire. Plus de deux millions de voyageurs ont pris le train en 2017 entre Montréal, Ottawa et Toronto, qui passe à proximité du projet. L’autoroute 20, quant à elle, a un débit quotidien de 300 000 véhicules par jour», rapporte l’organisme.

D’autant plus que le site a une histoire autochtone millénaire et a été le berceau d’une des premières industries à se développer à Montréal: les tanneries.

L’OCPM recommande donc que la Ville porte une attention particulière à l’aménagement du parc-nature et de la dalle-parc pour qu’elle ait une signature attrayante tout au long de l’autoroute 20 ainsi qu’aux abords de la rue Notre-Dame, entre autres.