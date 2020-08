Netflix Daisy Coleman confiait dans le documentaire réalisé par Jon Shenk et Bonni Cohen avoir été violée au cours d’une fête chez des camarades de classe à l'âge de 14 ans.

“C’était ma meilleure amie et une fille incroyable, souffle sa maman. Je pense qu’elle a cru que je pouvais vivre sans elle, mais je ne peux pas. J’aurais aimé pouvoir lui retirer sa douleur. Elle ne s’est jamais remise de ce que ces garçons lui ont fait. Ce n’est pas juste. Ma petite fille est partie.”

Il y a huit ans, alors qu’elle n’a que 14 ans, Daisy Coleman confie dans le documentaire réalisé par Jon Shenk et Bonni Cohen avoir été violée au cours d’une fête chez des camarades de classe dans une maison de l’État du Missouri, aux États-Unis. Son agresseur n’a jamais été reconnu coupable.

Comme l’autre jeune adolescente du documentaire, elle a elle aussi été harcelée et accusée de mentir. Audrie Pott, elle, avait mis fin à ses jours dix jours après son agression.

“Elle a fait ce travail pour vous”

Alors qu’elle souffrait depuis plusieurs années de dépression, Daisy Coleman avait fondé SafeBAE, une association œuvrant pour les victimes de viols et d’agressions sexuelles au collège et au lycée.

“Elle s’est battue plus longtemps et plus durement que nous ne le saurons jamais. Nous voulons rester attentifs à tous les jeunes qui l’ont admirée. Sachez avant tout, qu’elle a fait ce travail pour vous”, peut-on lire dans un communiqué de son organisme, diffusé par Deadline.

“Nous savons que les personnes victimes d’une agression sexuelle ont dix fois plus de risques de faire une tentative de suicide que celles qui n’en ont pas subi, rappelle SafeBAE. C’est pourquoi nous continuerons de nous dévouer à ce travail, son héritage. Il ne fait aucun doute que c’est ce qu’elle aurait souhaité.”

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.