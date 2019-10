Faites le plein de culture et d’émotions fortes avec la carte CAA-Québec

Un programme qui, en plus de proposer de nombreuses et bien tentantes récompenses à ses membres, leur permet de rentabiliser facilement le coût de l’abonnement annuel. Le tout sans avoir à lever le petit doigt, la réduction étant directement appliquée sur la facture.

En plus de nous sortir du pétrin en cas de pépins sur la route, la carte CAA-Québec offre également des moments qui nous font chanter, nous émerveillent, nous font rire aux larmes ou encore sont empreints de sensations fortes. Le programme Rabais Dollars CAA-Québec est reconnu pour sa simplicité, sa rentabilité et sa générosité.

Auprès d’ evenko , c’est jusqu’à 15% de rabais sur les billets de spectacle que vous pouvez obtenir en tant que membre CAA-Québec lors de vos achats sur Internet. Toujours en ligne, jusqu’à 20% de rabais sont offerts sur les billets des productions du Cirque du Soleil à plusieurs endroits en Amérique du Nord. Quant aux billets de spectacles d’humour et de variétés chez Juste pour rire , les membres ont la chance de pouvoir s’en procurer en ligne et d’obtenir jusqu’à 15% de rabais sur le prix courant.

Mettez donc cinéma, concerts et autres sorties divertissantes à votre agenda, car parmi les prestigieux partenaires de la carte CAA-Québec se trouvent de grands noms comme La Ronde, evenko, le Cirque du Soleil, Cineplex et Juste pour rire.

Vous avez plutôt envie de maïs soufflé et d’histoires prenantes livrées sur grand écran? Vous pouvez vous procurer une entrée à 9,95$ (taxes incluses) de Cineplex dans un des centres Voyages CAA-Québec que vous pouvez échanger pour une entrée adulte dans le cinéma Cineplex de votre choix, n’importe où au Canada.

En avoir plus pour votre argent, vous faire plaisir, retirer le maximum d’avantages et de récompenses, en faire plus avec votre budget, et vous retrouver devant un éventail de choix lorsque vient le temps de dénicher le spectacle ou l’activité à vous offrir en cadeau: voilà ce que CAA-Québec propose à ses membres, que nous reconnaissons à leur esprit tranquille et leur coeur léger.