Combien de temps par livre pour cuire une dinde?

Si vous connaissez le poids de la dinde, vous allez savoir à peu près combien de temps la cuire - que vous la rôtissiez, la grilliez ou la fassiez frire. Nous avons pris en considération la farce (si vous choisissez de la farcir), et avons même pensé à ceux qui choisissent une dinde congelée.

1 - Température de la dinde

La meilleure façon de savoir quand votre dinde est prête est par sa température. La USDA affirme qu’une dinde est bonne quand elle est «cuite lorsque le thermomètre à cuisson affiche 165°F. Il faut vérifier dans les parties les plus épaisses des cuisses, des ailes et de la poitrine.»

2 - Ne vous fiez pas au «Pop-Up»

3 - Combien de temps cuire la dinde ― rôtie

Ce tableau de la USDA est basé sur un four chauffé à 325°F, et une dinde fraîche ou complètement décongelée. (Pour un oiseau sans farce, c’est environ 15 minutes par livre.)



Si vous optez pour une dinde congelée, cela nécessitera au moins 50% plus de temps.