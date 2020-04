La CSD propose des états généraux sur les plus vulnérables, après la crise

Lorsque le Québec aura traversé cette crise du coronavirus, il faudra tenir des «états généraux» sur la façon dont on veut traiter les personnes vulnérables au Québec.

C’est l’idée que lance la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) qui représente 5000 travailleurs dans le réseau de la santé et des services sociaux.

«C’est l’ensemble du réseau qui craque. La COVID nous remet en pleine face ce qu’on ne voulait pas voir. Il faut une réflexion globale, comme société, sur comment nos réseaux doivent s’occuper des plus vulnérables», a plaidé en entrevue le président de la CSD, Luc Vachon.

Il verrait bien de tels états généraux l’automne prochain.

Pour lui, il ne s’agit pas d’adresser des blâmes ou de trouver un ou des coupables, mais bien de réfléchir collectivement à la façon dont on traite les plus vulnérables dans la société. Et comment on estime qu’ils devraient être traités.

«Ce serait totalement injuste d’imputer au gouvernement qui est là la responsabilité de tous les malheurs. C’est quelque chose qui s’est fait sur plusieurs années», a affirmé Luc Vachon.