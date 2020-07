Croix-Rouge: une fraction des employés promis en CHSLD d'ici la fin de la semaine

OTTAWA — La Croix-Rouge canadienne n’avait que 160 employés à pied d’oeuvre dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec en date de lundi. D’ici la fin de la semaine, ils seront 235.

C’est bien en deçà des 900 paires de bras promises par le premier ministre Justin Trudeau pour compenser pour le retrait des membres des Forces armées canadiennes, venus prêter main-forte dans les CHSLD au plus fort de la pandémie dans la province.

La directrice des communications de la Croix-Rouge, Carole Du Sault, a affirmé à La Presse canadienne que l’organisation avait retenu 957 candidatures jusqu’à maintenant.

«À ce jour, on a quand même 700 personnes formées. On parle d’avoir fait ça en dedans de trois et quatre semaines. Nous, on considère que c’est quand même un nombre élevé de gens qu’on a mis en mouvement. (...) Ces gens-là sont prêts à être sur le terrain», a-t-elle expliqué.

La Croix-Rouge avait promis et livré 150 personnes dans les CHSLD de la province en date du 6 juillet et prévoyait que 750 autres s’ajouteraient d’ici au 29 juillet. Le president-directeur général de l’organisation s’était dit confiant de trouver 900 personnes à la date prévue.

Or, avec 235 personnes, c’est à peine plus du quart des ressources promises qui aideront dans les CHSLD d’ici quelques jours.

«Le ministère (de la Santé) a identifié qu’il y avait des besoins pour ce nombre de personnes-là et, nous, on va déployer dans les sites au fur et à mesure que les besoins sont identifiés», a affirmé Mme Du Sault, ajoutant qu’il n’y a «pas de date précise» pour le déploiement prévu de 900 personnes sur le terrain.