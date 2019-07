«Le Roi lion»: visuellement époustouflant, mais...

Et cette domination va se poursuivre cette semaine lorsque sortira la nouvelle version très attendue de l’intemporel Roi lion, les experts prédisant que la méga production cumulera des recettes avoisinant les 200 millions de dollars au cours de son premier week-end en salles.

Les quatre plus gros succès de l’année jusqu’à maintenant au box-office nord-américain (Avengers: Endgame, Captain Marvel, Toy Story4 et Aladdin ) ont un point en commun: ils ont tous été produits par les studios Disney.

Le jeu des comparaisons

Au même titre que l’original, le film de Jon Favreau s’impose d’abord comme une impressionnante démonstration technique. Vous serez stupéfait par le niveau de réalisme des images de synthèse, comme vous avez pu l’être vingt-cinq ans plus tôt par la grande qualité de l’animation du film original.

Beaucoup de soin et d’énergie ont visiblement été accordés à la reproduction du comportement et de la gestuelle des différents animaux mis en scène.

Mais ces prouesses technologiques ont leurs limites dans ce cas précis, car elles restreignent grandement l’émotivité de l’ensemble. Un contraste d’autant plus flagrant considérant que le film de 1994 était souvent plus grand que nature à cet égard.

Les mouvements parfaitement reproduits et l’absence d’expressions faciales venant quelque peu compliquer l’adhésion du public à l’histoire qui lui est racontée et son attachement aux personnages, les voix finissent par devoir jouer un rôle beaucoup plus marqué sur le plan dramatique, tout comme la composition des images qu’elles surplombent.

À ce niveau, John Oliver en Zazu, Chiwetel Ejiofor en Scar, Alfre Woodard en Sarabi et Seth Rogen en Pumbaa sont définitivement les interprètes tirant le plus leur épingle du jeu.

De son côté, Jon Favreau jongle tant bien que mal avec l’idée de faire un film d’animaux qui parlent en remplaçant les vives couleurs du dessin animé par celles forcément plus ternes de la réalité.Le réalisateur cherche d’ailleurs constamment à pallier certains vides en ajoutant énormément de mouvements et de plans inusités à sa mise en scène pour soutenir, voire amplifier, le rythme et la musicalité de l’ensemble.

Et sur ce plan, Favreau orchestre bien quelques séquences formidables allant au-delà de la simple redite.