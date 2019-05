«Aladdin»: loin du désastre redouté, mais...

Le film réserve sa part de moments où la magie opère, Will Smith campe un Génie sympathique (Will Smith continue de jouer Will Smith, mais c’est suffisant), et il y a une belle chimie entre Mena Massoud (Aladdin) et Naomi Scott (Jasmine), deux personnages se battant pour être reconnus à leur juste valeur.

Entre les réactions initiales plutôt négatives en ce qui a trait au Génie de Will Smith et la présentation d’effets visuels peu convaincants dans les premières bandes-annonces, le film ne semblait pas avoir bénéficié du même soin que les autres productions du studio sur le plan de la direction artistique.

Évidemment, le but premier d’une telle production demeure de remplir les coffres des studios avec un minimum d’effort, exploitant la nostalgie d’une génération très attachée à la culture pop ayant bercé son enfance. Génération qui sera curieuse de voir comment les séquences phares du film original seront reproduites en prises de vue réelles.

Le problème (encore une fois), c’est que l’équipe en charge cherche continuellement à trouver un équilibre entre une vision plus terre à terre de l’univers visité et la charge visuelle venant avec ses moments plus spectaculaires.

Et on sent ici que la production aurait pu aller beaucoup plus loin sur le plan du spectacle, notamment en fin de parcours, tout comme les interprètes - bien qu’efficaces - auraient pu offrir des performances beaucoup plus expressives, plus près des traits exagérés des personnages du dessin animé.

Le résultat est également symptomatique d’une époque où les studios tentent de justifier le prix exorbitant d’un billet de cinéma en proposant des films plus longs, au détriment parfois du rythme et de l’efficacité narrative.

Si les dessins animés de Disney oscillaient généralement entre 80 et 90 minutes, ce Aladdin version 2019 s’étire pour sa part sur 128 minutes.

Il faut d’ailleurs attendre près de 45 minutes avant de voir le Génie arriver à l’écran, après une entrée en matière se déployant un peu trop sur le pilote automatique, tenant pour acquis que nous sommes familiers avec le matériel original, mais trouvant tout de même le moyen d’étirer la sauce en ajoutant quelques détails superflus.