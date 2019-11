Crise du propane: les agriculteurs du Québec instrumentalisés par le CN

L’élevage des veaux de lait en dépend aussi. Il y a également des besoins dans le secteur maraîcher pour les entrepôts. Des pertes énormes sont à prévoir si l’approvisionnement n’est pas rétabli rapidement. Le stress que vivent les familles agricoles touchées est immense et l’impression que le secteur agricole a été délibérément instrumentalisé se confirme de plus en plus.

Et nous apprenons maintenant, par la conférence de presse du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien, que 7 millions de litres dorment dans des gares de triage et pourront être acheminés sur le marché québécois incessamment.

Pourquoi ne pas avoir révélé cette information plus tôt?

Avec un bénéfice net de 4,3 G$ en 2018 et de 3,3 G$ pour les neuf premiers mois de 2019, l’entreprise peut se permettre de bien desservir sa clientèle. Or, il devient de plus apparent que le CN a mal planifié la situation ou, plus simplement, décidé d’utiliser les agriculteurs pour faire monter la pression.

Les ministres du Transport et de l’Agriculture du Canada, Marc Garneau et Marie-Claude Bibeau, doivent intervenir auprès du CN et exiger expressément qu’il priorise le transport du propane pendant toute la durée du conflit. Le gouvernement canadien doit s’assurer que l’entreprise fasse tout en son pouvoir pour pallier la situation intenable dans laquelle se trouvent les producteurs agricoles.