Crise des opioïdes: une étude réclame une nouvelle approche

Jim Craigmyle via Getty Images

VANCOUVER — Le Canada a besoin d’adopter une nouvelle approche pour s’attaquer à sa crise des opioïdes, affirme l’autrice principale d’une nouvelle étude qui souligne une prévalence de surdoses impliquant du fentanyl et des stimulants non prescrits en Colombie-Britannique.

Plus de 15 000 décès seraient liés aux opioïdes au Canada depuis 2016 et la Colombie-Britannique a enregistré plus de 5000 décès dus à des surdoses de drogues illicites depuis qu’elle a décrété une urgence de santé publique en 2016.

L’étude, publiée lundi dans le «Journal de l’Association médicale canadienne», a porté sur 1789 décès par surdose en Colombie-Britannique entre 2015 et 2017 dans lesquels un coroner a pu confirmer les substances qui ont joué un rôle.

Selon l’étude, en dépit de la diminution de la prescription d’opioïdes dans la province, le taux de mortalité par surdose de drogues illégales a continué d’augmenter.

La Dre Alexis Crabtree, autrice principale de l’étude et médecin résident en santé publique et médecine préventive à l’Université de la Colombie-Britannique, affirme qu’elle met en évidence ce qui ne fonctionne pas dans la façon de s’attaquer à la crise des opioïdes.

«Ce que nous avons constaté, c’est que cette crise des opioïdes n’est pas motivée par des médicaments prescrits et les initiatives de déprescriptions ne résoudront pas à elles seules la crise des opioïdes», a-t-elle déclaré dans une entrevue.

Dans la plupart des cas où les opioïdes prescrits étaient impliqués dans un décès, le rapport toxicologique a également indiqué la présence d’opioïdes non prescrits dans le système de la victime, a ajouté Mme Crabtree.

Les résultats de l’étude soulignent également le rôle décroissant des opioïdes prescrits et de l’héroïne dans la crise et la croissance des opioïdes synthétiques et des stimulants.

Les stratégies actuelles de lutte contre la crise des opioïdes «doivent faire beaucoup plus» que de viser de cesser de prescrire des opioïdes, conclut l’étude.