Crise ferroviaire: le ministre Miller rencontre des Mohawks à Tyendinaga

THE CANADIAN PRESS/Lars Hagberg Des membres du territoire mohawk de Tyendinaga bloquent les voies du CN à Tyendinaga, en Ontario (photo d'archives datant du 7 février 2020)

Des membres de la nation mohawk rencontreront samedi le ministre fédéral des Services aux Autochtones Marc Miller à un passage à niveau du CN, en Ontario.

«Le blocage du service ferroviaire du CN en est à sa neuvième journée. Les Mohawks refusent le passage des trains à Tuendinaga jusqu’au départ des agents de la GRC du territoire de Wet’suwet où le gouvernement emploie des policiers militarisés pour escorter les ouvriers de Coastal GasLink qui construisent un nouveau gazoduc», peut-on lire dans un communiqué publié vendredi par les Mohawks.

«Le ministre (...) a demandé le “polissage de la chaîne d’argent argentée”, l’une des premières alliances entre les Mohawks et la Couronne, pour se pencher sur les enjeux communs au Canada et aux Mohawks, soutient le communiqué des Mohawks. Demain (samedi), il arrivera au passage à niveau du CN sur la route Wyman à 10 h am. Les Mohawks ont accepté de le rencontrer.»