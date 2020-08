La crise dictera les plans de la nouvelle ministre des Finances

OTTAWA — Perrin Beatty revenait chez lui quand son téléphone a sonné: c’était la nouvelle ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, à peine 24 heures après sa nomination.

Pour le président de la Chambre de commerce du Canada, cet appel indique comment Mme Freeland abordera sa nouvelle mission. Elle tendra la main à plusieurs intervenants, écoutera leurs idées avant de prendre une décision.

«Elle travaille dur. Elle est accessible et pragmatique», souligne M. Beatty.

Mme Freeland succède à celui qui a été ministre des Finances depuis le retour au pouvoir des libéraux en 2015, Bill Morneau. Ce dernier a remis lundi sa démission.

Toutefois, ses premières heures ne semblent indiquer aucun changement de cap important au sein du ministère.

Lorsqu’elle s’est entretenue avec des journalistes au lendemain de sa nomination, Mme Freeland a parlé de politiques vertes et d’une croissance économique équitable et inclusive.

Elliot Hughes, un ancien conseiller de Bill Morneau, croit que le gouvernement libéral compte mettre les bouchées doubles dans son approche actuelle.

La stratégie correspond à ce que Mme Freeland avait exposé dans son livre publié en 2012, Ploutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else. Elle y faisait valoir que les gouvernements devront se méfier des mégariches qui veulent utiliser leur poids politique et financier pour obtenir une plus grande part du gâteau, plutôt que de préparer un plus grand gâteau.

Le livre a été traduit en allemand, mais pas en français.

Selon M. Hugues, le milieu des affaires pourrait être surpris de voir à quel point elle souhaite aider le secteur privé, malgré ses écrits antérieurs.

«Ce n’est pas parce qu’elle a remis en question les ploutocrates qu’elle est nécessairement contre le monde des affaires», dit-il.