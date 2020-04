L’humanité confrontée à sa pire crise depuis 1945, selon l'ONU

Le nouveau coronavirus a tué plus de 43 000 personnes dans le monde, dont les trois quarts en Europe, et la pandémie, qualifiée par l’ONU de pire crise à laquelle l’humanité ait été confrontée depuis 1945, menace désormais de submerger les États-Unis.

Deuxième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, l’Espagne a annoncé mercredi avoir enregistré un nouveau record quotidien de 864 morts en 24 heures, passant la barre des 9000 morts.

Deux mois après la détection d’un premier cas de contamination dans le pays, l’Espagne redoute toujours de voir déborder les unités de soins intensifs qui travaillent déjà à la limite de leurs capacités.

Depuis le début de la pandémie en décembre en Chine, plus de 865 000 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe, 189 000 aux États-Unis et plus de 108 000 en Asie.

Pour freiner la propagation de la pandémie, plus de 3,75 milliards de personnes, soit 48% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles.

Non sans difficulté dans les zones les plus pauvres, comme à Takadoum, un quartier de Rabat, aux étroites ruelles et aux minuscules fenêtres grillagées. “Je peux supporter de m’entasser dans un 40m2 avec les cinq membres de ma famille, mais comment résister sans revenus?”, proteste Abdelkhalek, 52 ans.

En Chine, alors que le confinement est progressivement levé à Wuhan, berceau de la pandémie, les premiers pas en plein air des habitants sont consacrés à déposer sur les tombes de pierre les urnes contenant les cendres de leurs proches.

“Massacre silencieux”

Ailleurs, on guette fébrilement le pic du taux de mortalité, annonciateur d’un reflux et d’un désengorgement des services de réanimation.

En Italie, pays qui enregistre le plus grand nombre de décès (plus de 12 400 en un peu plus d’un mois), le confinement commence à produire des résultats “encourageants”, après trois semaines.